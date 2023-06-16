Северная Македония - Украина: видео голов и обзор матча 16.06.2023

В рамках квалификации на ЧЕ-2024 сборная Украины в Скопье встречается с Северной Македонией.

В первом тайме коллектив Сергея Реброва играл крайне плохо, что стало следствием двух пропущенных голов.

Сперва после того, как Николай Матвиенко сыграл рукой судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Энис Барди

Спустя еще несколько минут Элиф Эльмас невероятным дальним ударом удвоил преимущество балканской команды.

После перерыва "желто-голубые" смогли найти в себе силы, чтобы отыграться, хоть и было довольно тяжело.

Первый гол пришел со стандарта, которых у нас в первом тайме не было, впрочем, как и других типов опасных моментов. Забарный замкнул подачу с углового, забив дебютный мяч в футболке национальной команды.

Через несколько минут Ефим Конопля после паса Мудрика сравнял счет в матче. Для правого защитника это тоже был дебютный гол.

А победу сборной принес Виктор Цыганков, который ударом головой переправил мяч в сетку ворот Столе Димитриевски после навеса все того же Мудрика.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Северная Македония - Украина

Северная Македония - Украина 2:3

Голы: Барди, 31 (пен), Эльмас, 39 - Забарный, 61, Конопля, 68, Цыганков, 63

Северная Македония: Димитриевски - С. Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски - Барди, Адеми (Атанасов, 64), Ашковски (Брдаровски, 64, Дор. Бабунски, 90) - Трайковски (Дориев, 75), Несторовски (М. Ристовски, 64), Эльмас.

Украина: Трубин - Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко - Ярмоленко (Малиновский, 66), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) - Цыганков (Зубков, 90+3) - Довбик (Ванат, 46).

Предупреждения: Ристовски, Муслиу - Довбик.