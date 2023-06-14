Северная Македония - Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024
В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет поединок с национальной командой Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.
Поединок состоится в Скопье (Северная Македония) на Toše Proeski Arena. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.
Команды провели пока только по одной встречи, так что вся борьба впереди.
Коэффициент и ставки на матч Северная Македония - Украина
Букмекеры считают, что фаворитом встречи является украинская сборная.
Прогноз букмекеров на матч Северная Македония - Украина:
- Победа Северной Македонии: 4,10
- Ничья: 3,45
- Победа Украины: 2,02
Эксперты считают, что поединок не подарит много голов. На тотал меньше 2.5 голов коэффициент - 1.64. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2,09.
В турнирной таблице группы Северная Македония идет на третьем месте, имея три очка. Украина идет следом, однако на ее счету нет баллов.
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Статистика противостояния Северная Македония - Украина
В своей истории сборные встречались между собой пять раз. У украинской команды три победы, у Северной Македонии - одна и раз победитель не был выявлен.
Напомним, что 19 июня сборная Украины проведет поединок против Мальты.