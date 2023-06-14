iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Северная Македония - Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024

Команды сыграют в матче третьего тура отборочного этапа Европы-2024. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.
Вчера, 10:00
Украина - Северная Македония: прогноз на матч / Getty Images
Украина - Северная Македония: прогноз на матч / Getty Images

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет поединок с национальной командой Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Поединок состоится в Скопье (Северная Македония) на Toše Proeski Arena. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Команды провели пока только по одной встречи, так что вся борьба впереди.

Коэффициент и ставки на матч Северная Македония - Украина

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является украинская сборная.

Прогноз букмекеров на матч Северная Македония - Украина:

  • Победа Северной Македонии: 4,10
  • Ничья: 3,45
  • Победа Украины: 2,02

Эксперты считают, что поединок не подарит много голов. На тотал меньше 2.5 голов коэффициент - 1.64. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2,09.

В турнирной таблице группы Северная Македония идет на третьем месте, имея три очка. Украина идет следом, однако на ее счету нет баллов.

Читай также: Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Статистика противостояния Северная Македония - Украина

В своей истории сборные встречались между собой пять раз. У украинской команды три победы, у Северной Македонии - одна и раз победитель не был выявлен.

Напомним, что 19 июня сборная Украины проведет поединок против Мальты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол прогноз ставки Сборная Украины прогнозы на спорт ставки на спорт Сборная Северной Македонии

Статьи по теме

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Северная Македония - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024 Северная Македония - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Определилась дата старта нового сезона АПЛ Определилась дата старта нового сезона АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций
Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:34
Определилась дата старта нового сезона АПЛ
Бокс11:31
"Лжец и трус": Отец Фьюри жестко наехал на Усика
Лига наций11:10
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа11:00
Арсенал заинтересован в нападающем Челси
Евро-202410:50
Северная Македония - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Формула 110:31
Феттель вернется за руль болида Ред Булл
Евро-202410:19
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа10:03
Барселона установила интересный рекорд среди победителей топ-чемпионатов
Европа10:00
Последствия четырехдневного запоя: Грилиш в разбитом состоянии показался в расположение сборной Англии
Лига наций09:39
Модрич: Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK