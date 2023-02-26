Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на турнирах в помещении.

Новая вершина покорилась 23-летнему спортсмену на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver во французском Клермон-Ферране.

Дюплантис с первой попытки взял высоту 6.01 метра, что уже обеспечило ему победу в соревнованиях, но после запросил установить планку на 6.22 метра, что потенциально являлось новым мировым рекордом. Первые две попытки шведского легкоатлета не увенчались успехом, но с третьей ему покорилось новое достижение.

Таким образом, Мондо в шестой раз за карьеру обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Отметим, что Дюплантису принадлежит как обновленный мировой рекорд в закрытых помещениях - 6.22 метра, так и на открытом воздухе - 6.21 метра, который он установил на чемпионате мира-2022 в американском Юджине.