iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет продолжает переписывать историю, покорив новую вершину.
Сегодня, 10:48
Арман Дюплантис / Getty Images
Арман Дюплантис / Getty Images

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на турнирах в помещении.

Новая вершина покорилась 23-летнему спортсмену на турнире серии World Athletics Indoor Tour Silver во французском Клермон-Ферране.

Дюплантис с первой попытки взял высоту 6.01 метра, что уже обеспечило ему победу в соревнованиях, но после запросил установить планку на 6.22 метра, что потенциально являлось новым мировым рекордом. Первые две попытки шведского легкоатлета не увенчались успехом, но с третьей ему покорилось новое достижение.

Таким образом, Мондо в шестой раз за карьеру обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Отметим, что Дюплантису принадлежит как обновленный мировой рекорд в закрытых помещениях - 6.22 метра, так и на открытом воздухе - 6.21 метра, который он установил на чемпионате мира-2022 в американском Юджине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прыжки с шестом Арман Дюплантис

Статьи по теме

Дюплантис установил абсолютный мировой рекорд, взяв золото ЧМ-2022 в прыжках с шестом Дюплантис установил абсолютный мировой рекорд, взяв золото ЧМ-2022 в прыжках с шестом
ЧМ по легкой атлетике: Украинцы Кохан и Проценко вышли в финалы соревнований в метании молота и прыжках в высоту ЧМ по легкой атлетике: Украинцы Кохан и Проценко вышли в финалы соревнований в метании молота и прыжках в высоту
Дюплантис вновь обновил мировой рекорд по прыжкам с шестом Дюплантис вновь обновил мировой рекорд по прыжкам с шестом
"Бери 30 процентов гонорара": Отец Фьюри назвал Усику условие для боя "Бери 30 процентов гонорара": Отец Фьюри назвал Усику условие для боя
Помочь журналистам

Видео

Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя
Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс12:50
"Бери 30 процентов гонорара": Отец Фьюри назвал Усику условие для боя
Формула 112:45
Гельмут Марко прокомментировал возможную продажу Альфа Таури
Другие страны12:02
"Даже не мог мечтать о таком": Кривцов оценил свой голевой дебют за Интер Майами
Украина11:54
Вратарь Шахтера удачно прокомментировал победу Амосова
ММА11:34
"Хочу поблагодарить украинскую армию": Амосов сделал заявление после победы над Сторли
Европа11:21
Хавбек сенсационного Униона может продолжить карьеру в АПЛ
Европа11:04
Куртуа: От судьи зависит, красная это или нет
Легкая атлетика10:48
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Европа10:15
Ливерпуль активно интересуется одним из лидеров Интера
НХЛ09:56
НХЛ: Нью-Джерси разнес Филадельфию, Даллас по буллитам обыграл Вегас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK