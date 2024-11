Матч Лиги наций Румыния - Косово был сорван из-за поведения болельщиков

Матч пятого тура группы 2 Дивизиона С Лиги наций, в котором Румыния принимала на своем поле Косово, завершился скандалом.

Поединок, который проходил в Бухаресте, был прерван в компенсированное ко второму тайму время при счете 0:0 из-за поведения румынских болельщиков.

Читай также: Криштиану вывел Португалию в четвертьфинал Лиги наций, Хорватия проиграла Шотландии

Под конец матча местные фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес команды гостей, бросать на поле посторонние предметы и скандировать просербские лозунги, в частности, "Косово - это Сербия". Также на трибунах был замечен сербский флаг.

We managed to catch a Serbian flag being waved in the Romanian ultras section.



This could be one of the reasons the match was paused. Let’s see if we can find other images. pic.twitter.com/tKVbUZwp9S