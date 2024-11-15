Мудрик и Судаков "загоняли" Реброва на тренировке

Игроки сборной немного "поиздевались" над тренером.

В рамках подготовки к поединку Лиги наций между Украиной и Грузией футболисты желто-синих отрабатывали некоторые элементы игры на тренировках.

Читай также: Грузия - Украина: прогноз на матч Лиги наций

В один момент во время упражнения "рондо" (когда несколько игроков по периметру перепасовываются, а 1-2 пытаются перехватить мяч) в качестве защитника оказался главный тренер сборной Сергей Ребров.

Он пытался перехватить мяч, в то время как хавбеки Михаил Мудрик и Георгий Судаков, а также вратарь Дмитрий Резник отдавали друг другу передачи. Так и не сумев перехватить мяч Ребров дал свисток и завершил упражнение.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!