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Обнародованы финансовые условия контракта Луческу со сборной Румынии

Мирча Луческу получит солидный бонус за попадания на ЧМ-2026.
Сегодня, 13:22
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Легендарный наставник Мирча Луческу, в свое время тренировавший и киевское Динамо, и донецкий Шахтер, ныне возглавляет национальную сборную Румынии.

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Как сообщает издание местное издание Digisport, специалист зарабатывает 27 тысяч евро в месяц работы в должности тренера сборной.

Отметим, что также в 2-летнем контракте специалиста с Федерацией футбола Румынии прописан бонус за попадание на чемпионат мира 2026 года - 200 тысяч евро.

Напомним, сборная Румынии стартует в Лиге Наций матчем против Косово (6 сентября) и Латвии (9 сентября).

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