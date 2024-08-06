Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии
79-летний специалист будет работать в национальной команде.
Бывший главный тренер донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу был представлен новым главным тренером сборной Румынии.
79-летний специалист заключид контракт на два года.
Луческу заменил на этом посту Эдварда Йорданеску, который покинул сборную Румынии сразу после Евро-2024.
Отметим, что Мирча Луческу уже возглавлял сборную Румынии - он работал с 1981 по 1986 годы.
Ранее Ребров назвал условие для ухода из сборной Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!