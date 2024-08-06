Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии

79-летний специалист будет работать в национальной команде.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу был представлен новым главным тренером сборной Румынии.

79-летний специалист заключид контракт на два года.

Луческу заменил на этом посту Эдварда Йорданеску, который покинул сборную Румынии сразу после Евро-2024.

Отметим, что Мирча Луческу уже возглавлял сборную Румынии - он работал с 1981 по 1986 годы.

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