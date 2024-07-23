Обидчик сборной Украины на Евро-2024 распрощался с главным тренером

Федерация футбола Румынии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Эдвардом Йорданеску.

Контракт 46-летнего специалиста истекает в конце июля этого года, и стороны решили не продлевать договор.

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Как сообщает официальный сайт организации, после обсуждений тренер решил взять перерыв, а федерация с пониманием отнеслась к этому.

Йорданеску возглавлял сборную Румынии с января 2022 года. Всего под его руководством команда провела 28 матчей: десять побед, десять ничьих и восемь поражений.

Румынский специалист вывел свою национальную команду на Евро-2024 с первого места в отборочной группе. На самом чемпионате Европы румыны разбили Украину (3:0) в первом матче, уступили Бельгии (0:2) и сыграли вничью со Словакией (1:1), а в 1/8 финала были разгромлены Нидерландами (0:3).

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