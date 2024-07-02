Румыния - Нидерланды 0:3 видео голов и обзор матча 02.07.2024

Во вторник, 2 июля, в рамках 1/8 финала Евро-2024 сборная Румынии потерпела поражение от Нидерландов со счетом 0:3.

В первой тайме был забит всего один гол. Его автором стал нападающий "оранжевых" Коди Гакпо, отличившихся на 20-й минуте.

Во второй половине игры Дониэлл Мален решил довести результат до разгромного, оформив дубль в самой концовке встречи.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Евро-2024 Румыния - Нидерланды

Румыния - Нидерланды 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.24 - 2.40

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 5 - 24

Удары в створ: 1 - 6

Угловые: 3 - 13

Фолы: 8 - 7

Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Могош (Раковитан, 38), Хаджи (Алибек, 72), Станчу, Марин, Марин (Чикылдэу, 72), Ман, Дрэгуш (Михэилэ, 72).

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке(ван де Вен, 69), Схаутен (Верман, 69), Рейндерс, Симонс, Вегорст, Бергвейн (Мален, 46), Гакпо, Депай.

Предупреждения: Марин (67), Думфрис (77), Станчу (81).

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