Владимир Зеленский дал добро на подачу заявки для проведения матчей одной группы будущего мундиаля.

Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, передает The Times.

Согласно этому шагу, который, как предполагается, был санкционирован президентом Украины Владимиром Зеленским и национальными правительствами Испании и Португалии, наша страна будет принимать матчи одной из групп турнира.

О новом партнерстве должны официально объявить футбольные руководители Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду, 5 октября.

В предложении используется идея о том, что футбол может восстановить надежду и мир.

Для принятия положительного решения по этому вопросу потребуются гарантии безопасности. Однако ожидается, что к 2030 году российское вторжение уже будет в прошлом, а восстановление страны будет идти полным ходом.

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Участие Украины рассматривается как потенциально могущественный вариант для победы среди 211 ассоциаций-членов ФИФА и как способ противостоять действиям Саудовской Аравии по выдвижению совместной заявки с Египтом и Грецией на 2030 год.

УЕФА считает, что в 2030 году чемпионат мира должен проводиться исключительно в Европе. Напомним, что в этом году турнир пройдет в Катаре, а в 2026 году — в США, Канаде и Мексике.