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Стало известно, в какой корзине будет молодежная сборная Украины во время жеребьевки Евро-2023

Команда через плей-офф отбора пробилась в основную часть турнира.
Сегодня, 08:20
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ
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Молодежная сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы, который пройдет в 2023 году.

Подопечные Руслана Ротаня в плей-офф квалификации обыграли сверстников из Словакии (5:2 по сумме двух встреч).

Уже 18 октября состоится жеребьевка основной части турнира. Во время жеребьевки сборная Украины будет находится в четвертой корзине.

Состав корзин

Корзина 1: Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887).

Корзина 2: Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414).

Корзина 3: Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455).

Корзина 4: Украина (29,362), Норвегия (27,872), Израиль (25,732), Грузия (24,442).

Отметим, что 16 команд сформируют четыре группы по четыре участника, в группу попадет одна команда из каждой корзины.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча триумфальной победы над Словакией.

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