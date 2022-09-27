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Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов решающего поединка стыковых матчей Евро-2023.
Вчера, 22:48
Украина - Словакия / УАФ
Украина - Словакия / УАФ
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Во вторник, 27 сентября, в польском Бельско-Бяла состоялся ответный матч плей-офф молодежного чемпионата Европы 2023, в котором сборная Украины обыграла своих словацких соперников со счетом 3:0.

Подобный разгром был оформлен во втором тайме. Форвард донецкого Шахтера Даниил Сикан в течение 18 минут оформил хет-трик, который подарил команде Руслана Ротаня путевку на Евро-2023.

Обзор матча: 

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Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 (5:3 общий)
Голы: Сикан, 48, 54, 66

Украина U-21: Трубин, Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко, Крыськив, Судаков, Сикан (Ванат, 71), Вьюник (Назаренко, 46).

Словакия U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак (Мислович, 62), Покорны, Лавринчик (Гольян, 62), Суслов, Стрелец, Капралик (Кролика, 70).

Предупреждения: Вьюнник, Сирота – Капралик, Покорны, Суслов

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Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023
Украина U-21 - Словакия U-21 3:0 Видео голов и обзор матча плей-офф ЧЕ-2023

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