Сикан: Мы на Евро, мы сделали это - слава Украине, слава ВСУ

Автор победного хет-трика обратился к украинцам после решающего матча плей-офф ЧЕ-2023.

Во вторник, 27 сентября, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня разгромила своих однолеток из Словакии со счетом 3:0. Это позволило украинской команде завоевать право выступить на предстоящем молодежном чемпионате Европы 2023 года.

Этот успех был бы невозможным без автора всех трех голов Даниила Сикана, который решил поделиться радостью победы у себя в Instagram.

"Украина, мы на Евро, мы это сделали. Слава Украине, слава ВСУ!".

Напомним, что в первом матче противостояния украинская молодежка обидно уступила со счетом 2:3.

Помимо команды Руслана Ротаня на чемпионат Европы также пробились Хорватия и Чехия. Еще одну путевку разыграют между собой Израиль и Ирландия.