Чемпионы уже известны? Плевать!: пять причин, почему стоит досмотреть сезон Формулы 1

ISPORT.ua рассказывает о том, почему фанатам "королевы автоспорта" нужно следить за событиями нынешнего сезона до самого конца.

На минувших выходных произошло то, что еще весной все и так знали, что оно произойдет - Макс Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы 1 сезона-2023.

Второй год подряд у нидерландца и Ред Булл не было никаких конкурентов, что привело к очередному сезону с доминированием одного пилота над всеми остальными.

Но даже несмотря на то, что интрига в вопросах чемпионов давным-давно умерла, у нас до сих пор остаются причины смотреть сезон до конца. И об этих причинах мы сейчас расскажем.

Интриги в личном зачете и Кубке конструкторов

На самом деле интрига в этих вопросах лишь стала больше. Сильно этому поспособствовал МакЛарен, который провалил старт сезона, но за счет обновлений смог стать второй командой пелотона.

Команда из Уокинга нивелировала отставание от Астон Мартина - теперь между двумя британскими коллективами всего 11 очков. Учитывая форму МакЛарен и ее отсутствие у любимого бренда Джеймса Бонда, можно предсказать, кто в итоге займет четвертое место в КК.

В Катаре Льюис Хэмилтон едва не сделал подарок Феррари, когда столкнулся с Джорджем Расселлом. Однако молодой британец все же сумел довезти свой болид до четвертого места и немного увеличить отрыв "серебряных стрел" от Скудерии, за которую в тот уик-энд отдувался один Шарль Леклер.

Источник: Getty Images

Мерседес и Феррари разделяет 28 очков, но за пять Гран-при и два спринта этот отрыв вполне возможно отыграть. Главное - не допускать ошибки, а это явно слабая сторона у итальянской конюшни.

В нижней части пелотона интригу держат три команды (Уильямс, Альфа Ромео, Хаас). Альпин уже никто не догонит, но и сами французы выше не поднимутся. Ну а Альфа Таури кажется абсолютным аутсайдером, который завершит кампанию на последнем месте.

В личном зачете все тоже достаточно плотно. Даже Серхио Перес не может чувствовать себя в безопасности. Чеко опережает Хэмилтона на 30 очков, но при его нынешней форме сэр Льюис может отобрать у него второе место.

Источник: Getty Images

Судя по всему, Фернандо Алонсо, который стал открытием первой части сезона (открытие в 42 года, ха), не сумеет удержать четвертое место - уж слишком плох в последнее время Астон Мартин.

Нандо недавно признался, что конкуренты лучше сработали над обновлением своих болидов, чем его команда, и это действительно так. Между четвертым местом (Алонсо) и восьмым (Расселл) - 51 очко. Да, многовато, и не факт, что Джордж сможет обойти испанца. Но это вполне может сделать Карлос Сайнс, которому нужно отыграть 30 очков.

Оскар Пиастри (83), как и Альпин в КК, находится в отдельной лиге. Далее группой следуют Стролл (47), Гасли (46) и Окон (44), после чего снова "островок" в виде Албона (23) и группа аутсайдеров, которая начинается с Валттери Боттаса (10).

Первая гонка в Лас-Вегасе

Одним из финальных заездов сезона станет Гран-при США, который пройдет в Лас-Вегасе. Городская трасса с множеством прямых участков под светом фонарей - разве на такое не хочется взглянуть?

Да, три этапа в США - многовато. Многие так и не полюбили Гран-при Майами с его искусственным бассейном, который почему-то не хотят убирать. Этап в Остине стал уже классическим, а Лас-Вегас даст серии что-то новенькое.

Интересно будет посмотреть на самих пилотов в этот уик-энд, ведь все же знают, чем так знаменит Лас-Вегас.

Возвращение Риккардо №2

Лиам Лоусон получил подарок судьбы, когда Даниэль Риккардо сломал запястье в Нидерландах. За эти пять этапов новозеландец показал, что он хорош и что он может всерьез претендовать на постоянное место в Формуле 1.

Но его время в этом сезоне подошло к концу - в Остине в кокпит Альфа Таури вернется восстановившийся Риккардо. Понятно, что не стоит сразу же ждать от него какого-то результата - прямо повторение ситуации с его возвращением на место Ника Де Вриса, когда ему дали время на то, чтобы набрать форму.

Источник: Getty Images

И хотя команда уже объявила, что Дэн будет ее боевым пилотом в следующем году, он все равно должен показать, что ему не зря доверили место, которое мог занять тот же Лоусон.

Прогресс МакЛарена и кто победит в оставшихся гонках

Эти две темы были объединены, потому что, по сути, они очень даже связаны друг с другом.

На старте сезона МакЛарен был, без преувеличения, ужасен. Болид не ехал, Ландо Норрис и Оскар Пиастри с трудом выходили из первого сегмента квалификации, и то не всегда. В тот момент казалось, что этот год уже не спасти.

Но ближе к летнему перерыву команда начала оживать, Норрис дважды приехал вторым, а прямо сейчас "оранжевые" всерьез считаются второй силой в чемпионате после Ред Булл, обойдя по темпу Феррари, Мерседес и Астон Мартин.

Источник: Getty Images

Это позволило Пиастри в свой дебютный сезон выиграть катарский спринт, а за последние три Гран-при пилоты команды оказывались на подиуме пять раз - чаще, чем за предыдущие четырнадцать этапов вместе взятых.

Именно прогресс МакЛарена заставляет думать, что если кто-то и победит, кроме Макса Ферстаппена, в оставшихся пяти гонках, то это кто-то из пары Норрис - Пиастри. И для первого будет обиднее, если это будет не он.

Ландо уже доказал, что является талантливым пилотом. Но ему постоянно чего-то не хватает для победы. В то же самое время Риккардо, которого, по сути, уволили из команды по ходу прошлого сезона, выиграл Монцу-2021, а Пиастри - выше упомянутый спринт в Катаре.

Источник: Getty Images

Норрис же остается без победы и уже стал обладателем не самого приятного рекорда, набрав наибольшее количество очков за карьеру, не выиграв ни одного Гран-при.

Никто не сомневается в его таланте и способностях, но чем дольше он будет оставаться без побед, тем чаще ему будут это напоминать, что вряд ли ему самому нравится. И поэтому, раз Ферстаппен и Ред Булл уже стали чемпионами и вряд ли будут выжимать из себя максимум, почему бы и не попытаться прервать эту серию?

Риккардо и Сарджент - единственные без очков

Забавно, но вопрос набора очков для одного из это пары ничего не значит, а для второго он может решить абсолютно все.

Как уже было упомянуто, Риккардо гарантировал себе место в Альфа Таури на следующий сезон, а потому очки для него не являются первостепенной задачей на остаток кампании. Хотя кажется, что "Медоеду" было бы приятнее завершить год не только полноценным возвращением в Ф1, но и заработанными очками.

А вот у Логана Сарджента все очень плохо. Американец, в отличие от своего напарника в лице Алекса Албона, не принес Уильямс ничего, кроме счетов за разбитый болид.

Источник: Getty Images

Логан является лидером этого сезона по общей стоимости расходов на ремонт машины. Кто-то даже называет его полноправным наследником Николаса Латифи, если вы понимаете, о чем я.

Только для команды это все идет в минус. Поэтому совсем неудивительно, что судьба Сарджента будет решаться в последних гонках.

Если ему удастся заработать очки (что даже Латифи умудрился сделать в двух из своих трех сезонов), то, с высокой долей вероятности, Логан останется на второй сезон. Если же нет, Уильямс найдет, кого посадить за руль в 2024 году - кандидатов всегда предостаточно.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!