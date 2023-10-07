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Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира Формулы 1 сезона-2023

Третий год подряд никто не смог составить конкуренцию талантливому воспитаннику академии Ред Булл.
Сегодня, 21:10
Макс Ферстаппен / Twitter
Макс Ферстаппен / Twitter

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул Формулы 1 сезона-2023.

По итогам спринта Катара 26-летний нидерландец занял 2 место, благодаря чему заработал 7 очков и стал недосягаем для своего единственного оппонента в личном зачете пилотов в лице напарника по команде Серхио Переса.

В нынешнем сезоне Ферстаппен записал на свой счет 9 поулов, 13 побед, 7 лучших кругов и 15 подиумов (без учета Катара).

Таким образом Ферстаппен стал трехкратным чемпионом мира - такое же количество титулов завоевали Джек Брэбем, Джеки Стюарт, Ники Лауда, Нельсон Пике и Аиртон Сенна.

Чемпионами мира чаще становились лишь Ален Прост, Себастьян Феттель (по 4 раза), Хуан-Мануэль Фанхио (5), и Льюис Хэмилтон с Михаэлем Шумахером (по 7).

Стоит отметить, что все свои титулы Ферстаппен завоевал последовательно, начиная с 2021 года.

Напомним, что по итогам Гран-при Японии Ред Булл досрочно стал чемпионом Кубка конструкторов, выиграв шестой титул в своей истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Катара Макс Ферстаппен

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