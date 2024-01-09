Президент ПСЖ недоволен критикой клуба со стороны Месси

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что недоволен поведением нападающего Лионеля Месси.

"Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет дурно отзываться о ПСЖ после ухода, то это неправильно. Это неуважительно".

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"Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль", – заявил Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, ранее Месси выражал недовольство тем, что стал единственным игроком сборной Аргентины, которого не поздравили с победой на ЧМ-2022.

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