Какая топовая сборная провалится и последние попытки Месси и Роналду: главные интриги чемпионата мира в Катаре

Предлагаем вместе с ISPORT.ua порассуждать о том, что вполне может произойти на предстоящем мундиале, а на что надеяться откровенно не стоит.

В воскресенье, 20 ноября, стартует 22-й розыгрыш чемпионата мира по футболу, который в этот раз по определенным причинам пройдет не летом, как обычно, а осенью и зимой.

ФИФА решила, что отдать проведение мундиаля Катару, который никогда не славился своими футбольными традициями, это отличная идея.

Но какие бы причины не стояли за данным решением, это не отменяет самого турнира, который мы ждем каждые четыре года. А новый чемпионат мира - это новые интриги, которые будут либо подтверждаться, либо опровергаться по степени продвижения сборных по турнирной сетке.

Потому мы подготовили для вас девять интриг мундиаля, которые, по нашему мнению, стоит разобрать поподробнее.

Кто из топов провалится?

Международные турниры по футболу особенны тем, что, кроме ярких побед, всегда случаются громкие сенсации. Футбольные болельщики уже имеют одну такую, ведь чемпион Европы сборная Италии не смогла пробиться на мундиаль, который пройдет в Катаре. Также стоит напомнить, что квалификацию на своих континентах не прошли: Чили, Колумбия, Швеция.

В 2014 году на чемпионате мира, который проходил в Бразилии, с группы не смогли выйти целый ряд звездных сборных: Хорватии, Испании, Италии, Уругвая, Португалии. На прошедшем мундиале с группы не вышла сборная Германии. Так что с уверенностью можно сказать, что сенсационное произойдет и сейчас.

Среди сборных, которые подходят к мундиалю, можно выделить сборную Англии. Именно англичане показывали неутешительные результаты перед крупным турниром, хоть и в прошлом году были финалистами чемпионата Европы. Несмотря на проблемы, Англия вполне должна выйти из группы, несмотря на то, что им предстоит сыграть с Уэльсом, США и Ираном.

Среди тех, кто может удивить в негативном смысле, так это сборные Испании, Германии. Именно эти команды оказались в одной группе, где им конкуренцию также составят креативная Япония или крепкая Коста-Рика.

Кроме того, сборные Испании и Германии показывают схожую стилистику игры, ведь в команде нет центрального нападающего, а ставка делается на держание мяча. Так что вполне вероятно, что у этих сборных будут проблемы. Если же выбирать одну сборную, так это немецкий коллектив, который очень нестабилен.

Прогноз: сборная Германии

Кто из андердогов выстрелит?

Если мы говорим о тех, кто провалится, то нужно сказать о тех, кто может показать себя с лучшей стороны. В недавней истории были примеры, когда сборные достигали отличных результатов, хоть изначально в это веры не было.

В 2014 году сборная Коста-Рики, которая оказалась в одной группе с Уругваем, Италией и Англией, показала фантастический результат. Им удалось выиграть свою группу, набрав 7 баллов. В итоге они дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили бронзовым медалистам. В 2018 году сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира, что явно было трудно предсказать. Их остановить сумели лишь французы.

Вспоминая последний чемпионат Европы, то можно вспомнить подвиги сборной Украины, Чехии и особенно Дании. Украинская и чешская сборная выбыли на стадии четвертьфинала, но датчане были в шаге от финала, проиграв Англии в полуфинале.

Сейчас есть целый ряд сборных, которые могут показать себя, а именно: Уэльс, Мексика, Польша, Дания, Япония, Сенегал, Сербия. Вполне вероятно, что кто-то из них дойдет до четвертьфинала, а то и дальше. Наибольше шансов имеют датская сборная и сербская команда. Датчане стали сильнее, а сербы имеют целый ряд футболистов, которые могут протащить команду как можно дальше.

Прогноз: сборные Дании и Сербии

Сможет ли Франция защитить чемпионство?

Сборная Франции в 2018 году выиграла чемпионат мира, обыграв в финале национальную команду Хорватии. В том году "трехцветные" были главными фаворитами на победу, что показали они на футбольном поле с первого матча и до конца.

Чемпионат Европы-2020 поставил вопросы о силе французской команды, ведь она не смогла пройти 1/8 финала, проиграв сборной Швейцарии. К тому же, в то время произошел скандал с Килианом Мбаппе, которого раскритиковали за неудачный турнир.

Сейчас национальная команда Франции попала в один квартет с Данией, Австралией и Тунисом. Вполне проходимая группа, даже несмотря на кадровые проблемы. Дидье Дешам не может рассчитывать на ряд игроков: Поля Погба, Нголо Канте, Преснеля Кимпембе, Уэсли Фофана, Тома Менье и Кристофера Нкунку.

К этим проблемам стоит добавить неуверенную игру сборной Франции. Пускай французы прошли отбор на ЧМ-2022, но вот в Лиге наций провалились – 1 победа за шесть игр.

Зрители и футбольные болельщики должны рассчитывать на выход из группы сборной Франции, но вот в плей-офф команда далеко не зайдет. На первом этапе игр на выбывания группа D выходит на команды из квартета С, где на плей-офф претендуют Аргентина, Мексика и Польша. Так что, возможно, французы также вылетят из турнира на стадии 1/8 финала. Учитывая то, что у Франции есть сильные индивидуальные игроки, то их пределом станет четвертьфинал.

Прогноз: вылет на стадии ¼ финала.

Сможет ли Бразилия выиграть свой первый ЧМ с 2002 года?

Перед стартом каждого мундиаля список фаворитов на победу слегка меняется: кто-то в него попадает, кто-то из него выпадает. Но одно остается неизменным - сборная Бразилии всегда считается фаворитом на победу в турнире.

И это не просто так. Бразилия постоянно представляет футбольному миру новые таланты, которые с юных лет переезжают в Европу и продолжают свое развитие, вырастая в игроков мирового уровня. И каждые четыре года эти таланты собираются вместе, чтобы побороться за Кубок Мира.

Однако вот уже 20 лет родина Пеле не видела своих соотечественников с золотыми медалями. Со времен феномена Роналдо "пентакампеоны" остаются "пентакампеонами".

Почти все позиции "селесао" выглядят солидно. Вопросы вызывают лишь фланги обороны. Тите решил взять в Катар 39-летнего Дани Алвеса. Скорее всего, его взяли как талисмана, а потому играть будет Данило. Слева тоже не самые сильные игроки: Алекс Теллес и Алекс Сандро.

В остальном - полный порядок. Если бразильцы не начнут выдумывать проблемы сами себе, групповой этап будет пройден достаточно легко, а дальше все будет в их ногах. У бразильцев есть все, чтобы прервать 20-летнюю "засуху" и только невезение и собственная расслабленность могут помешать им победить.

Прогноз: победа на ЧМ-2022

Как ситуация Роналду повлияет на Португалию?

Вот уж не думал Фернанду Сантуш, что всего за считанные дни до старта турнира главная звезда его сборной подложит ему такую свинью.

Глупо считать, что напряженные отношения Роналду с Манчестер Юнайтед никак не повлияют на выступления сборной Португалии. Каким бы хорошим актером не был Бруно Фернандеш, но все понимают его разочарование своим идолом. Да и Диогу Далот никуда не делся - он тоже будет на мундиале.

И если на других игроков данная ситуация влияет косвенно, то главный вопрос заключается в том, как именно это повлияет на самого "виновника торжества". Зная то, как он воспринимает критику на свой адрес, можно предположить, что это лишь зарядит его. Но есть одно "но".

И это ""но" - это его возраст. Будь Криштиану на пять лет моложе, можно было бы с уверенностью заявить, что, как минимум, на групповом этапе он будет разрывать. Но ему без трех месяцев 38 лет, а нынешний сезон прекрасно показывает, что у него явные проблемы с реализацией моментов.

Роналду частенько не успевает за ходом мыслей одноклубников, он слишком часто опускается вниз за мячом, чем ограничивает своих полузащитников, которые ищут его впереди. Про штрафные удары можно забыть.

И если сам Криштиану ничего с этим не сделает, а Сантуш не усадит его на скамейку (иронично получается), то Португалию ждет очередное разочарование: второе место группы после Уругвая и, как следствие, четвертьфинал против Бразилии, где, во многом, все будет предрешено.

Прогноз: занижаем ожидания, чтобы не быть разочарованными.

Сможет ли Месси привести Аргентину к чемпионству?

Можно сказать, что все к этому идет. По крайней мере, именно так преподносят тему аргентинской сборной в зарубежных СМИ.

Последний чемпионат мира для Лионеля Месси - последняя попытка сделать то, что не удавалось со времен Диего Армандо Марадоны. Игрок ПСЖ продолжает жить целью победить на мундиале.

Это также добавит ему аргументов в дебатах о лучшем игроке в истории как Аргентины, так и футбола в целом. А ведь многие аргентинцы до сих пор считают таковым именно Марадону, который стал чемпионом мира 1986 года.

При удачных обстоятельствах нас может ожидать самый огненный финал чемпионата мира в истории: Аргентина против Бразилии. Две нации, которые противопоставляют себя своему оппоненту. Это также будет финал Месси - Неймар, где бразилец сможет попытаться наконец "выйти из тени" своего друга.

Однако возникшие в последние дни проблемы с составом, удар по сыгранности и, честно говоря, не самая выдающаяся полузащита ставят под удар амбиции как самого Лео, так и всего аргентинского народа. На удачный исход турнира в исполнении Аргентины верится на 30%.

Прогноз: не сможет - Марадона до сих пор величайший аргентинский футболист

Проявит ли себя золотое поколение Бельгии?

Под этот вопрос можно перефразировать одно высказывание: "Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в Бельгии, я отвечу: они до сих пор говорят про свое "золотое" поколение и настрой победить на большом турнире".

Кажется, что уже самим бельгийцам надоело повторять одно и то же каждые два года перед чемпионатами мира и Европы. Но, с другой стороны, как еще отвечать про поколение, в которое входят Де Брюйне, Куртуа, Лукаку, Вертонген и многие другие?

Никто в здравом уме не станет отвечать: "Знаете, наверное, свой шанс мы уже упустили. Будем ждать, когда подрастет следующее поколение".

Но, к сожалению, все именно так и произошло на самом деле. Большинство представителей "золотого поколения" прошли свой прайм. И если Куртуа и Де Брюйне продолжают оставаться на запредельно высоком уровне, то остальная компания, увы, сдала.

Про Лионеля Месси говорят, что предстоящий турнир станет его финальным аккордом. Это же можно сказать и про Бельгию. Был растрачен впустую такой талант и потенциал, лучшим достижением которого останется бронза прошлого мундиаля.

Прогноз: не проявит - вылетит на стадии 1/8 финала от Испании/Германии

Лебединая песня Уругвая?

Если спросить футбольного фаната, что он считает самым памятным моментом в исполнении сборной Уругвая в последние несколько десятков лет, он вам без доли раздумий ответит "вратарские способности Луиса Суареса в ЮАР 2010 года".

Тот момент действительно стал знаковым. Этому поспособствовал промах Асамоа Гьяна с пенальти, который должен был вывести сборную Ганы в полуфинал турнира, однако нервы и давление от возложенной на него ответственности заставили его отправить мяч куда выше перекладины.

Это был момент триумфа "грязной" игры, которая хоть и была наказана красной карточкой. Но в полуфинале все воздалось, и, возможно, именно Суареса не хватило уругвайцам, чтобы обыграть Нидерланды.

Насколько получится у них повторить хотя бы успех 2010 года? Тут бы из группы выйти. Португалия, Гана и Южная Корея - квартет что надо. А если возникнут трудности и уругвайцы займут второе место, то выйдут они прямиком на Бразилию, а дальше - полет домой.

Возрастная оборона, такая же атака, не впечатляющая середина поля - есть все предпосылки для того, чтобы лебединая песня Уругвая закончилась на минорной ноте.

Прогноз: в лучшем случае - 1/8 финала, в худшем - не выход из группы

Сколько скандалов будет на турнире?

Весь турнир - один сплошной скандал. От определения места проведения мундиаля и ужасных условий строительства стадионов до особенных законов, которые все фанаты должны будут соблюдать в Катаре (естественно, если они рискнут туда поехать).

Всего за несколько дней до старта чемпионата мира в Сети появилась информация, что хозяева турнира подкупили игроков сборной Эквадора, чтобы те позволили им победить в матче-открытии. Начало - лучше не придумаешь.

С какой вероятностью на полях Катара произойдут скандалы? С очень большой. Этот турнир имеет все шансы, чтобы войти в историю в качестве худшего чемпионата мира.

К сожалению, ФИФА, как и в случае с турниром 2018 года, решила пойти на поводу у денег, а потому второй мундиаль подряд вызывает чувство отвращения. А скандалы непременно будут - какой чемпионат мира обходился без них? Вопрос лишь в том, как часто они будут появляться. Есть чувство, что слишком часто...

Прогноз: скандалов будет больше, чем хороших матчей