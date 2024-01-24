Чемпион мира по футболу завершил карьеру в возрасте 31 года

Экс-футболист сборной Германии и дортмундской Боруссии Эрик Дурм принял решение завершить карьеру.

По словам самого бывшего защитника, он закончил с футболом из-за того, что больше не может отыгрывать ту роль в, которую ему хотелось бы.

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"С прошлого лета мне, к сожалению, пришлось столкнуться с небольшими травмами и проблемами со здоровьем, из-за чего я не смог помочь Кайзерслаутерну настолько, насколько хотелось бы мне лично и клубу.

Поэтому с сегодняшнего дня я завершаю свою карьеру, о которой могу вспоминать с гордостью. Конечно, как болельщик клуба я продолжу вкладывать душу и сердце в нее, когда смогу", - заявил Дурм.

Отметим, что за Кайзерслаутерн, который стал для него последним клубом в карьере Эрик выступал с 2022 года по сегодняшний день. Также на его счету 7 матчей за сборную Германию и попадание в заявку на победный для "бундестим" чемпионат мира 2014, где сам экс-игрок не сыграл ни одного матча.

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