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Экс-голкипер Реала завершил карьеру

Диего Лопес "повесил перчатки на гвоздь" в возрасте 42 лет.
Сегодня, 18:58
Диего Лопес / Getty Images
Диего Лопес / Getty Images

Бывший вратарь Реала и Милана Диего Лопес объявил о завершении карьеры. Испанец решил уйти из футбола в возрасте 42 лет.

По словам Лопеса, он наконец-то сможет заняться другими вещами.

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"Пришло время попрощаться и заняться другими делами, которые я действительно хотел сделать после стольких лет", - сказал он в своем заявлении.

Последним клубом Диего был испанский Райо Вальекано, который он покинул летом этого года. На данный момент Лопес является самым старым игроком, выходившим на поле в матче Ла Лиги.

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