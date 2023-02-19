Чемпионат мира: Ханна Эберг победила в масс-старте, украинки не участвовали

В Оберхофе прошла очередная гонка этапа чемпионата мира.

В немецком Оберхофе в рамках этапа чемпионата мира прошел женский масс-старт.

В гонке, где приняло участие 30 биатлонисток, победила представительница Швеции Ханна Эберг, показавшая время 36 минут 48 секунд.

Всего на 4.8 секунды от шведки отстала норвежская спортсменка Ингрид-Ландмарк Тандревольд, а замкнула тройку лидеров француженка Жюлья Симон.

Соотечественница Симон Анаис Шевалье-Буше стала четвертой, а пятую позицию заняла Маркета Давыдова из Чехии. Что касается украинок, то ни одна из наших биатлонисток не смогла принять участие в этой гонке.

Стоит также отметить, что эту гонку провалили имменитая итальянка Лиза Витоцци и немка Денниз Херманн-Вик, которые пришли к финишу 22 и 24 соответственно.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Женский масс-старт