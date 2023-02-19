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Чемпионат мира: Ханна Эберг победила в масс-старте, украинки не участвовали

В Оберхофе прошла очередная гонка этапа чемпионата мира.
Сегодня, 17:18
Ханна Эберг
Ханна Эберг

В немецком Оберхофе в рамках этапа чемпионата мира прошел женский масс-старт.

В гонке, где приняло участие 30 биатлонисток, победила представительница Швеции Ханна Эберг, показавшая время 36 минут 48 секунд.

Всего на 4.8 секунды от шведки отстала норвежская спортсменка Ингрид-Ландмарк Тандревольд, а замкнула тройку лидеров француженка Жюлья Симон.

Соотечественница Симон Анаис Шевалье-Буше стала четвертой, а пятую позицию заняла Маркета Давыдова из Чехии. Что касается украинок, то ни одна из наших биатлонисток не смогла принять участие в этой гонке. 

Стоит также отметить, что эту гонку провалили имменитая итальянка Лиза Витоцци и немка Денниз Херманн-Вик, которые пришли к финишу 22 и 24 соответственно.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Женский масс-старт

  1.  Ханна Эберг 36:48.0
  2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд +4.8
  3. Жюлья Симон  +20.8
  4. Анаис Шевалье-Буше +34.7
  5.  Маркета Давидова +51.4
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон ЧМ Ханна Эберг

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