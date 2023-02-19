Чемпионат мира: Ханна Эберг победила в масс-старте, украинки не участвовали
В Оберхофе прошла очередная гонка этапа чемпионата мира.
В немецком Оберхофе в рамках этапа чемпионата мира прошел женский масс-старт.
В гонке, где приняло участие 30 биатлонисток, победила представительница Швеции Ханна Эберг, показавшая время 36 минут 48 секунд.
Всего на 4.8 секунды от шведки отстала норвежская спортсменка Ингрид-Ландмарк Тандревольд, а замкнула тройку лидеров француженка Жюлья Симон.
Соотечественница Симон Анаис Шевалье-Буше стала четвертой, а пятую позицию заняла Маркета Давыдова из Чехии. Что касается украинок, то ни одна из наших биатлонисток не смогла принять участие в этой гонке.
Стоит также отметить, что эту гонку провалили имменитая итальянка Лиза Витоцци и немка Денниз Херманн-Вик, которые пришли к финишу 22 и 24 соответственно.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Женский масс-старт
- Ханна Эберг 36:48.0
- Ингрид-Ландмарк Тандреволд +4.8
- Жюлья Симон +20.8
- Анаис Шевалье-Буше +34.7
- Маркета Давидова +51.4