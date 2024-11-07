Майк Тайсон – о своей карьере: Есть срок годности

Американский боксер Майк Тайсон рассказал о своей физической форме. Спортсмен заявил, что всему есть свой срок годности.

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"После поражения Дагласа меня тогда еще не оставили наедине, ведь у меня были большие деньги. Все уже разбежались, когда я остался без денег. Знаешь, враг может тебя ранить, но ты не ждешь этого от друга. После таких моментов ты понимаешь смысл жизни. Боюсь ли я смерти? Не знаю, но я не держусь за свою жизнь. У меня есть срок годности" – сказал Майк.

Напомним, 15 ноября Майк Тайсон проведет бой против Джейка Пола.

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