iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Майк Тайсон – о своей карьере: Есть срок годности

Легендарный боксер рассказал о своей карьере.
Сегодня, 19:33
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Американский боксер Майк Тайсон рассказал о своей физической форме. Спортсмен заявил, что всему есть свой срок годности.

Читай также: "Я знаю, что вы можете": Усик записал мотивирующее обращение к Полесью

"После поражения Дагласа меня тогда еще не оставили наедине, ведь у меня были большие деньги. Все уже разбежались, когда я остался без денег. Знаешь, враг может тебя ранить, но ты не ждешь этого от друга. После таких моментов ты понимаешь смысл жизни. Боюсь ли я смерти? Не знаю, но я не держусь за свою жизнь. У меня есть срок годности" – сказал Майк.

Напомним, 15 ноября Майк Тайсон проведет бой против Джейка Пола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Майк Тайсон

Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Оглашены правила боя Тайсон - Пол Оглашены правила боя Тайсон - Пол
"Будет бегать весь чертов вечер": Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою "Будет бегать весь чертов вечер": Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою
Промоутер Богачука: Бій проти Мадрімова - це ще одна велика можливість для Сергія Промоутер Богачука: Бій проти Мадрімова - це ще одна велика можливість для Сергія
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс19:33
Майк Тайсон – о своей карьере: Есть срок годности
Лига Европы19:05
Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы
Формула 118:45
Альпин пытается переманить пилота Уильямс
Лига Чемпионов18:24
Экс-тренер Александрии расхвалил Судакова: настоящий Георгий Победоносец
Европа18:13
Хавбек Арсенала намерен сыграть против Челси несмотря на травму
Европа17:55
Украинская водка стала официальным спонсором клуба АПЛ
Европа17:24
Дешам - о невызове Мбаппе: Это мое решение, так будет лучше
Другие страны17:24
Жена Пятова обратилась к Трампу: Поздравляю с победой. Теперь ваша очередь поздравлять нас
Бокс16:59
Промоутер сообщил, когда Джошуа собирается вернуться в ринг
Украина16:41
"Я знаю, что вы можете": Усик записал мотивирующее обращение к Полесью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK