iSport.ua
Русский Українська

Джошуа ответил, зачем ему бой с Полом

Британский экс-чемпион оценил будущее противостояние с блогером.
17 ноября, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался по поводу предстоящего боя против боксирующего блогера Джейка Пола.

Британский боксер видит в поединке хорошую возможность вернуться и считает, что это увеличит его популярность.

Читай также: Бой Джошуа и Пола официально подтвержден

"Джейк или любой другой может получить этот бой. Никакого милосердия.

Я взял перерыв и возвращаюсь с мегашоу. Это большая возможность для меня. Нравится вам это или нет, я здесь, чтобы показывать огромные цифры, проводить большие бои и бить все рекорды, сохраняя при этом спокойствие, хладнокровие и собранность.

Запомните мои слова, в будущем вы увидите гораздо больше бойцов, пользующихся такими возможностями. Я собираюсь взорвать интернет, используя лицо Джейка Пола", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.

Ранее сообщалось, что Пол озвучил амбициозный план в случае победы над Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

Кроуфорд был готов драться с Полом, но блогер договорился с Джошуа Кроуфорд был готов драться с Полом, но блогер договорился с Джошуа
Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа с Полом
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK