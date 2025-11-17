Джошуа ответил, зачем ему бой с Полом
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался по поводу предстоящего боя против боксирующего блогера Джейка Пола.
Британский боксер видит в поединке хорошую возможность вернуться и считает, что это увеличит его популярность.
"Джейк или любой другой может получить этот бой. Никакого милосердия.
Я взял перерыв и возвращаюсь с мегашоу. Это большая возможность для меня. Нравится вам это или нет, я здесь, чтобы показывать огромные цифры, проводить большие бои и бить все рекорды, сохраняя при этом спокойствие, хладнокровие и собранность.
Запомните мои слова, в будущем вы увидите гораздо больше бойцов, пользующихся такими возможностями. Я собираюсь взорвать интернет, используя лицо Джейка Пола", - приводит слова Джошуа Sky Sports.
Бой Джошуа с Полом должен состояться 19 декабря в Майами, США.
