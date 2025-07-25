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"Времени отступать уже нет": Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа

Американский чемпион поделился мыслями о потенциально поединке с британцем.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о возможности проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Американский боксер заверил, что он встретится в ринге с британцем.

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"Безусловно, бой с Джошуа состоится… Мы все еще в деле, мы все еще активны и мы еще встретимся.

Знаете, в боксе сейчас происходит много всего интересного, приходят новые люди, которые помогают проводить лучшие бои в самое подходящее время, и я с нетерпением жду всего этого.

Времени отступать у меня уже нет. У нас есть стратегический план, который мы разработали, и мы ему следуем, но если придется пойти коротким путем, то мы это сделаем. На данный момент я уже ветеран в этом бизнесе и наслаждаюсь каждым его моментом", - сказал Уайлдер в комментарии The Fighter's Voice.

Ранее промоутер сообщил, когда Джошуа проведет следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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