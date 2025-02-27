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Украинец Радченко получил титульный бой в бриджервейте

Отечественный боксер сможет стать чемпионом мира.
Сегодня, 13:21
Сергей Радченко / Instagram
Сергей Радченко / Instagram

37-летний Сергей Радченко поборется за титул WBC в бриджервейте. Поединок состоится в Южной Африке 1 мая, сообщает World Boxing Council.

Украинец выйдет в ринг против чемпиона версии Кевина Лерена. Бой планировали провести в Киеве, но южноафриканец отказался ехать в столицу Украины. Радченко в августе завоевал пояс WBC Silver, одолев серба Андрея Пешича.

Лерен стал чемпионом дивизиона после перехода Лоуренса Околи в хевивейт. Ранее он был временным чемпионом WBC в бриджервейте. За плечами южноафриканца победы над украинскими боксерами Пилипенко, Кучером и Головащенко.

К слову, украинец Усик остался лидером рейтинга P4P от The Ring.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Радченко Кевин Лерена

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