Украинец Радченко получил титульный бой в бриджервейте

37-летний Сергей Радченко поборется за титул WBC в бриджервейте. Поединок состоится в Южной Африке 1 мая, сообщает World Boxing Council.

Украинец выйдет в ринг против чемпиона версии Кевина Лерена. Бой планировали провести в Киеве, но южноафриканец отказался ехать в столицу Украины. Радченко в августе завоевал пояс WBC Silver, одолев серба Андрея Пешича.

Лерен стал чемпионом дивизиона после перехода Лоуренса Околи в хевивейт. Ранее он был временным чемпионом WBC в бриджервейте. За плечами южноафриканца победы над украинскими боксерами Пилипенко, Кучером и Головащенко.

К слову, украинец Усик остался лидером рейтинга P4P от The Ring.

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