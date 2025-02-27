Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от The Ring
Журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) сохранил лидерство в списке.
Абсолютный чемпион второго легчайшего дивизиона из Японии Наоя Иноуэ занимает вторую строчку, а обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд идет третьим.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- (5). Дмитрий Бивол
- (4). Артур Бетербиев
- (7). Джесси Родригес
- (6). Сауль Альварес
- Джервонта Дэвис
- Дзунто Накатани
- Дэвин Хэйни
🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:— Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025
1️⃣ Oleksandr Usyk
2️⃣ Naoya Inoue
3️⃣ Terence Crawford
4️⃣ Dmitry Bivol
5️⃣ Artur Beterbiev
6️⃣ Jesse Rodriguez
7️⃣ Canelo Alvarez
8️⃣ Gervonta Davis
9️⃣ Junto Nakatani
🔟 Devin Haney
Who do you think deserves to be higher or lower ❓
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