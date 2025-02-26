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Гвоздик признался, готов ли он сменить весовую категорию

Украинец назвал условие, при котором решится на новый шаг в карьере.
Сегодня, 16:00
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик не исключает, что поднимется в первый тяжелый дивизион.

По словам бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе, он сменит весовую категорию, если у него не будет интересных вариантов для продолжения карьеры.

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"Переход в первый тяжелый вес может быть вариантом. Между боями я вешу около 90 килограммов. Я легко могу набрать больше, потому что слежу за тем, чем питаюсь.

Если мы не найдем ничего интересного в полутяжелом весе, то почему бы не подняться в первый тяжелый? Это тоже один из вариантов. Я всю свою карьеру провел в полутяжелом весе. 11 лет назад я начал в 175 фунтах, так что это не проблема", - сказал Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.

Отметим, что Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым.

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