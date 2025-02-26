Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался про победу Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым.

По словам украинца, он считает, что судьи правильно отдали победу Биволу.

"Я снова насчитал победу Бивола. В первом бою у меня он тоже победил. Как по мне, этот бой был немного лучше. Они поработали над ошибками, поэтому Бетербиев был более агрессивным, чем в первом бою. Бивол не отдавал последние раунды, он контролировал поединок на протяжении всей дистанции. Поэтому в этот раз его признали победителем".

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Гвоздик заявил, что хочет получить бои с Биволом и Бетербиевым.

"Это был отличный бой, замечательная работа от обоих парней. Но я чувствую, что я здесь и готов драться с ними обоими", - сказал Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.

Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113) и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Ранее Гвоздик назвал соперника, с которым мечтает провести бой.

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