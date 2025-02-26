Гвоздик назвал соперника, с которым мечтает провести бой

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем будущем.

Украинский боксер рассказал, что хочет провести бой против новоиспеченного обладателя временного титула WBO в его дивизионе Каллума Смита.

Читай также: Заполнит любой стадион в Германии: функционер нашел соперника для Владимира Кличко

"Мне хочется проводить бои с лучшими. Это Бивол, Бетербиев. Они, пожалуй, недоступны, поскольку нацелены на третий бой. Бенавидес, Моррелл - самые большие имена. Теперь Каллум Смит стал чемпионом мира. Это бой мечты, я бы хотел его устроить.

Я готов либо провести перед этим несколько разминочных боев, либо сразу выйти на Каллума Смита. Это просто идеально. Так что я открыт к любым вызовам", - сказал Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.

В ночь на 22 февраля Смит победил Джошуа Буатси и завоевал временный титул WBO.

Ранее промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!