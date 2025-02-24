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Заполнит любой стадион в Германии: функционер нашел соперника для Владимира Кличко

Менеджер младшего из братьев-боксеров подыскал желанного для публики оппонента.
Сегодня, 18:21
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бернд Бенте придумал мегасобытие в спорте Германии. Им мог бы стать поединок Владимира Кличко против Агита Кабаэла, сообщает Sport.de.

«Кабаел против Кличко за титул WBC? Это, конечно, позволит вам заполнить любой стадион в Германии.

Они могут боксировать в Гельзенкирхене или Дюссельдорфе. Кабаел как раз родом из Северной Рейн-Вестфалии», - заявил Бенте.

Слухи о вероятном возвращении Кличко-младшего в ринг циркулируют несколько месяцев. Например, подраться с украинцем стремится Фрэнсис Нганну. Сам экс-чемпион не подтвердил возобновление карьеры

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Владимир Кличко

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