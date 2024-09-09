"Полностью его поддерживаю": Лерена оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Боксер спрогнозировал, чем может завершиться второй бой британца и украинца.

Временный чемпион по версии WBC в бриджервейте Кевин Лерена поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Южноафриканский боксер считает, что британцу по силам победить украинца, если он внесет правильные изменения перед повторным боем.

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"Я думаю, что Фьюри может победить в реванше. Я за Тайсона Фьюри. Он и его команда очень хорошо ко мне относились. Конечно же, я сотрудничаю со Спенсером Брауном, он один из моих менеджеров. Команда Фьюри относилась ко мне исключительно хорошо, так что я всегда болею за Тайсона. Я полностью его поддерживаю.

Может ли Фьюри победить Усика в реванше? Однозначно. Я думаю, что он способен на это, ведь мы видели, насколько близким был первый бой. Я считаю, что ему нужно внести несколько изменений, но только Фьюри знает о них. Он точно знает, что ему необходимо сделать. Фьюри дерется очень давно.

Если он победит, то это станет залогом для хорошей трилогии, правильно? Может ли он победить? Да. Победит ли Тайсон? Это будет нелегко, но если он внесет нужные коррективы, то я верю, что Фьюри выиграет", - сказал Лерена в комментарии BoxNation.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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