iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Полностью его поддерживаю": Лерена оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Боксер спрогнозировал, чем может завершиться второй бой британца и украинца.
Сегодня, 11:45
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Временный чемпион по версии WBC в бриджервейте Кевин Лерена поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Южноафриканский боксер считает, что британцу по силам победить украинца, если он внесет правильные изменения перед повторным боем.

Читай также: "Я поеду в тренировочный лагерь": Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри

"Я думаю, что Фьюри может победить в реванше. Я за Тайсона Фьюри. Он и его команда очень хорошо ко мне относились. Конечно же, я сотрудничаю со Спенсером Брауном, он один из моих менеджеров. Команда Фьюри относилась ко мне исключительно хорошо, так что я всегда болею за Тайсона. Я полностью его поддерживаю.

Может ли Фьюри победить Усика в реванше? Однозначно. Я думаю, что он способен на это, ведь мы видели, насколько близким был первый бой. Я считаю, что ему нужно внести несколько изменений, но только Фьюри знает о них. Он точно знает, что ему необходимо сделать. Фьюри дерется очень давно.

Если он победит, то это станет залогом для хорошей трилогии, правильно? Может ли он победить? Да. Победит ли Тайсон? Это будет нелегко, но если он внесет нужные коррективы, то я верю, что Фьюри выиграет", - сказал Лерена в комментарии BoxNation.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Кевин Лерена

Статьи по теме

"Отбросят все и выйдут в ринг": Президент Top Rank оценил вероятность проведения боя Фьюри - Джошуа "Отбросят все и выйдут в ринг": Президент Top Rank оценил вероятность проведения боя Фьюри - Джошуа
"Кому-то лучше быть готовым": Менеджер Усика оставил послание Фьюри "Кому-то лучше быть готовым": Менеджер Усика оставил послание Фьюри
Покрутил педали в море: Усик в Монако покатался с пользой на водном велосипеде Покрутил педали в море: Усик в Монако покатался с пользой на водном велосипеде
Сиренко получил соперника на ближайший бой Сиренко получил соперника на ближайший бой
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Франция - Бельгия, Израиль - Италия и другие матчи Лиги наций, спарринг сборной Украины U19
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров
NaVi - Eternal Fire: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 20
просмотров

Последние новости

Бокс13:10
Сиренко получил соперника на ближайший бой
Европа12:46
Лунин определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры - источник
Лига наций12:40
Чехия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Теннис12:05
Людмила Киченок установила рекорд Украины благодаря победе на US Open
Бокс11:45
"Полностью его поддерживаю": Лерена оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Европа11:38
"Это был сюрприз": Игрок Реала прокомментировал свое отсутствие в списке номинантов на Золотой Мяч
Европа10:59
Барселона хочет подписать лидера Байера
Бокс10:58
Сиренко выбрал себе приоритетного соперника между двух жертв Усика
Бокс10:29
Богачук может выйти в ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Европа10:27
Наставник Челси высказался о трансфере Санчо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK