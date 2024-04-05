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На этапе Тура Страны Басков случилась жуткая авария, вследствие которой участники получили серьезные травмы

Масштабный завал вывел из строя топовых велогонщиков.
Сегодня, 11:10
Авария на этапе Тура Страны Басков / Eurosport
Авария на этапе Тура Страны Басков / Eurosport

Во время четвертого этапа Тура Страны Басков состоялась масштабная авария с участием известных велогонщиков.

Завал случился на 36-м километре дистанции, когда некоторые участники на одном из поворотов после спуска на высокой скорости не справились с управлением и вылетели с трассы, получив различные серьезные травмы.

Среди пострадавших оказались известные велогонщики Йонас Вингегор, Примож Роглич, Ремко Эвенепул, Джей Вайн.

В частности, Вингегор не смог самостоятельно покинуть место аварии. Его зафиксировали на носилках и доставили в больницу. Двукратный победитель Тур де Франс получил перелом ключицы и ребер.

Известно, что Эвенепул сломал ключицу и получил трещину в лопатке, Вайн получил перелом трех позвонков. Роглич, лидировавший в общем зачете Тура Страны Басков, также провел ночь в больнице, но переломов у него не обнаружили.

Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик попал в ДТП из-за сердечного приступа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: велогонка

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