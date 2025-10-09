iSport.ua
Директор украинского клуба подозревается в незаконном бронировании футболистов

Генеральному директору ФК Чернигов предъявили подозрение.
9 октября, 10:14       Автор: Василий Войтюк
Прокуратура Черниговской области
Прокуратура Черниговской области

Прокуратура Черниговской области проводит расследование в отношении незаконного бронирования футболистов и сотрудников футбольного клуба. Директор ФК Чернигов подозревается в организации этого процесса.

Согласно официальному заявлению прокуратуры:

"Директор ТОВ разработал схему найма на работу в компанию с последующим бронированием футболистов и руководителей футбольного клуба, которые не принимали участия в деятельности предприятия. Это снижало мобилизационный резерв Вооруженных сил и способствовало уклонению от призыва на военную службу".


По данным Суспільного, подозрение было предъявлено Николаю Синице - генеральному директору ФК Чернигов и руководителю компании "Коллар Компани". Согласно информации YouControl, Синица является одним из бенефициаров клуба.

В ФК Чернигов пока не подтвердили факт обысков на предприятии или у футболистов. Представитель клуба, Александр Гребенников, заявил, что не обладает информацией о бронировании и не может комментировать следственные действия.

На данный момент ФК Чернигов занимает 13-е место из 16-ти в Первой Лиге Украины. Накануне они обыграли Ворсклу в выездном матче.

