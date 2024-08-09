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Японская B-Girl стала первой Олимпийской чемпионкой в истории брейкинга

Ami победила 17-летнюю соперницу из Литвы.
Вчера, 23:09
Ami / Getty Images
Ami / Getty Images

У Парижі відбулися перші в історії Олімпійські змагання в брейкінгу серед жінок.

Визначилися володарки нагород у цій дисципліні. Першою Олімпійською чемпіонкою в історії цього спорту стала спортсменка з Японії Ami, яка здобула у фіналі перемогу над литовкою Nicka.

Бронзу виборола "кривдниця" Катерини "Kate" Павленко китаянка 671, яка перемогла в матчі за бронзу нідерландку India.

Ami (Японія) - Nicka (Литва) 3:0 (16:11)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада брейкинг

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