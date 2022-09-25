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Кипчоге выиграл Берлинский марафон, установив новый мировой рекорд

Кениец в четвертый раз выиграл забег в Берлине.
Сегодня, 14:50
Элиуд Кипчоге / Getty Images
Элиуд Кипчоге / Getty Images
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Легендарный кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге принял участие в Берлинском марафоне-2022.

37-летнему спортсмену удалось выиграть забег, установив в очередной раз мировой рекорд. Он завершил марафон за 2 часа 1 минуту 9 секунд. Примечательно, что в 2018 году он пробежал марафон за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

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Вторым в забеге финишировал соотечественник Кипчоге – Марк Корир. Третье время показал спортсмен из Эфиопии Деме Таду Абате.

Стоит отметить, что Кипчоге в четвертый раз выиграл забег в Берлине, повторив рекорд Хайле Гебрселассие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марафон Элиуд Кипчоге
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