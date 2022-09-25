Кипчоге выиграл Берлинский марафон, установив новый мировой рекорд

Кениец в четвертый раз выиграл забег в Берлине.

Легендарный кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге принял участие в Берлинском марафоне-2022.

37-летнему спортсмену удалось выиграть забег, установив в очередной раз мировой рекорд. Он завершил марафон за 2 часа 1 минуту 9 секунд. Примечательно, что в 2018 году он пробежал марафон за 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

Читай также: Литовец побил собственный мировой рекорд в 24-часовом забеге

Вторым в забеге финишировал соотечественник Кипчоге – Марк Корир. Третье время показал спортсмен из Эфиопии Деме Таду Абате.

Стоит отметить, что Кипчоге в четвертый раз выиграл забег в Берлине, повторив рекорд Хайле Гебрселассие.