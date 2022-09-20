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Литовец побил собственный мировой рекорд в 24-часовом забеге

Сорокинас вновь вписал себя в историю.
Сегодня, 12:23
Александрас Сорокинас / Getty Images
Александрас Сорокинас / Getty Images
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Александр Сорокинас установил новый мировой рекорд в 24-часовом забеге на чемпионате Европы в Вероне по бегу на ультрамарафонские дистанции.

Средний темп латвийского спортсмена составил 4:30 за километр, что позволило ему улучшить свой рекорд более чем на 16 километров – 319.614 км. Второе место занял поляк Анджей Петровски (301 858 км), а тройку замкнул итальянец Марко Висинити (288.437).

Отметим, в 2021 году в Пабьяницах Сорокинас превзошел предыдущий мировой рекорд Яниса Куроса, державшийся с 1997 года. Тогда за 24 часа литовец преодолел 303.506 километра со средним темпом в 4:39 минуты за километр.

Кроме того, с прошлого года Сорокинас стал обладателем новых мировых рекордов по 12-часовому марафону и бегу на 100 миль и бегу на 100 км.

Ранее сообщалось, что Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ в беге на 400 м с барьерами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика литва
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