Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ в беге на 400 м с барьерами

Украинские легкоатлетки заняли два места на пьедестале на Мультиспортивном Евро-2022.

Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова стали призерками Мультиспортивного чемпионата Европы-2022, который проходит в немецком Мюнхене.

По итогам финального забега на 400 метров с барьерами украинские спортсменки заняли два места на подиуме, завоевав серебро и бронзу.

Ткачук преодолела дистанцию за 54,30 сек и стала второй, а Рыжикова с результатом 54,30 сек - третьей.

Золотую медаль с рекордом чемпионатов Европы (52,67 сек) выиграла Фемке Болл из Нидерландов.

Мультиспортивный Евро-2022

Легкая атлетика

Бег 400 м с барьерами, женщины

1. Фемке Болл (Нидерланды) - 52,67 секунд

2. Виктория Ткачук (Украина) - 54,30

3. Анна Рыжикова (Украина) - 54,86

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан стала вице-чемпионкой Европы в гребле на каноэ-одиночке.