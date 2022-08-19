Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ в беге на 400 м с барьерами
Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова стали призерками Мультиспортивного чемпионата Европы-2022, который проходит в немецком Мюнхене.
По итогам финального забега на 400 метров с барьерами украинские спортсменки заняли два места на подиуме, завоевав серебро и бронзу.
Ткачук преодолела дистанцию за 54,30 сек и стала второй, а Рыжикова с результатом 54,30 сек - третьей.
Золотую медаль с рекордом чемпионатов Европы (52,67 сек) выиграла Фемке Болл из Нидерландов.
Мультиспортивный Евро-2022
Легкая атлетика
Бег 400 м с барьерами, женщины
1. Фемке Болл (Нидерланды) - 52,67 секунд
2. Виктория Ткачук (Украина) - 54,30
3. Анна Рыжикова (Украина) - 54,86
Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан стала вице-чемпионкой Европы в гребле на каноэ-одиночке.