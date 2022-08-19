iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ в беге на 400 м с барьерами

Украинские легкоатлетки заняли два места на пьедестале на Мультиспортивном Евро-2022.
Вчера, 23:15
Виктория Ткачук и Анна Рыжикова / Getty Images
Виктория Ткачук и Анна Рыжикова / Getty Images
0 0 0

Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова стали призерками Мультиспортивного чемпионата Европы-2022, который проходит в немецком Мюнхене.

По итогам финального забега на 400 метров с барьерами украинские спортсменки заняли два места на подиуме, завоевав серебро и бронзу.

Ткачук преодолела дистанцию за 54,30 сек и стала второй, а Рыжикова с результатом 54,30 сек - третьей.

Золотую медаль с рекордом чемпионатов Европы (52,67 сек) выиграла Фемке Болл из Нидерландов.

Мультиспортивный Евро-2022

Легкая атлетика

Бег 400 м с барьерами, женщины

1. Фемке Болл (Нидерланды) - 52,67 секунд

2. Виктория Ткачук (Украина) - 54,30

3. Анна Рыжикова (Украина) - 54,86

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан стала вице-чемпионкой Европы в гребле на каноэ-одиночке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Анна Рыжикова бег с барьерами мультиспортивный евро-2022 Виктория Ткачук
0 0 0

Статьи по теме

Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке
Украинцы завоевали две медали в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022 Украинцы завоевали две медали в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022
Лузан стала вице-чемпионкой Европы в гребле на каноэ-одиночке Лузан стала вице-чемпионкой Европы в гребле на каноэ-одиночке
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео огненной битвы взглядов
Усик - Джошуа: видео огненной битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров
"Больное хвастанье": Менди назвал своей жертве число женщин, с которыми переспал
просмотров

Последние новости

Другие01:10
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Бокс00:48
Хирн: Джошуа должен разорвать Усика на части
Бокс00:20
Стало известно, кто рассудит Усика и Джошуа в реванше
Вчера, 23:42
Легкая атлетика23:42
Бех-Романчук с рекордом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке
Легкая атлетика23:15
Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ в беге на 400 м с барьерами
Европа22:42
Тухель и Конте понесли наказание за стычку после лондонского дерби
Европа22:17
Официально: Каземиро - игрок Манчестер Юнайтед
Украина21:55
Динамо определилось, где проведет первый матч нового сезона УПЛ
Киберспорт21:20
NaVi официально подтвердили, что s1mple пропустит групповой этап BLAST Premier
Олимпийские виды20:45
Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK