"Мое тело все еще на пике": 41-летний олимпийский чемпион выиграл марафон с рекордом трассы

41-летний кениец преодолел дистанцию за 2 часа 9 минут 10 секунд.

Для Кипчоге эта победа стала первой в марафоне с 2023 года, когда он выиграл соревнования в Берлине. Теперь на счету легендарного бегуна 17 побед на марафонской дистанции.

После финиша спортсмен заявил, что по-прежнему способен конкурировать.

"Я считаю, что мое тело все еще на пике формы и я по-прежнему могу соревноваться с представителями следующего поколения", — сказал Кипчоге.

Мельбурнский марафон стал третьим этапом мирового тура Кипчоге. В рамках этого проекта спортсмен намерен пробежать марафоны на всех семи континентах, включая Антарктиду, в течение двух лет. Забеги также помогают собирать средства для его фонда, который поддерживает инициативы в сфере образования, здравоохранения и защиты окружающей среды.

Кипчоге считается одним из величайших марафонцев в истории. Он дважды выигрывал олимпийское золото в марафоне — в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. В 2019 году кениец пробежал марафонскую дистанцию за 1:59:40 в специальном забеге в Вене, став первым человеком, преодолевшим ее менее чем за два часа. Однако этот результат не был признан официальным мировым рекордом из-за особых условий проведения забега.

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