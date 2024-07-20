Клубы АПЛ интересуются полузащитником сборной Франции

Адриен Рабьо может перебраться на Туманный Альбион.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо может попробовать свои силы в новом чемпионате.

Как сообщает Николо Скира, Рабьо заинтересовал два клуба элитного английского дивизиона. Названия этих коллективов не уточняются.

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Стоит сказать, что Адриен достанется своей будущей команде бесплатно, поскольку, с начала этого месяца он пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Ювентусом подошел к завершению.

В прошлом сезоне 29-летний хавбек провел 35 поединков, где он забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

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