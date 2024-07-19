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Канте может вернуться в АПЛ из Саудовской Аравии

Футболистом интересуется один из лондонских клубов.
Сегодня, 08:35
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Полузащитник саудовского Аль-Иттихада Нголо Канте имеет возможность усилиться клуб АПЛ

Как сообщает издание The Guardian. футболистом сборной Франции может стать игроком Вест Хэма. Переговоры по трансферу идут полным ходом и сумма перехода может составить 20 млн евро.

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Нголо не против вернуться в Лондон, хотя и доволен своим пребыванием в стане Аль-Иттихада.

Сторонником трансфера Канте является новоиспеченный главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги, который давно является ценителем талантов игрока.

Напомним, 33-летний хавбек выступал с 2015 по 2023 год в чемпионате Англии. За это время с Лестером он выиграл АПЛ, а с Челси АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Саудовская Аравия Нголо Канте

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