Моуринью подписал в Фенербахче звезду саудовской лиги

Фенербахче объявил о первом громком подписании во время пребывания Жозе Моуринью на посту главного тренера.

Как сообщает пресс-служба "желтых канареек", турецкий гранд усилился Алланом Сен-Максименом из Аль-Ахли. Между клубами оформлено арендное соглашение сроком на один сезон.

Читай также: Моуринью раскритиковал выступление сборной Португалии на Евро

Отмечается, что именно Моуринью стал ключевым фактором, который повлиял на желание 27-летнего вингера вернуться в Европу.

В прошлом сезоне француз забил 4 гола и отдал 10 ассистов в 30 матчах за Аль-Ахли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!