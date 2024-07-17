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Моуринью подписал в Фенербахче звезду саудовской лиги

Аллан Сен-Максимен усилил "желтых канареек".
Сегодня, 17:34
Аллан Сен-Максимен / Getty Images
Аллан Сен-Максимен / Getty Images

Фенербахче объявил о первом громком подписании во время пребывания Жозе Моуринью на посту главного тренера.

Как сообщает пресс-служба "желтых канареек", турецкий гранд усилился Алланом Сен-Максименом из Аль-Ахли. Между клубами оформлено арендное соглашение сроком на один сезон.

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Отмечается, что именно Моуринью стал ключевым фактором, который повлиял на желание 27-летнего вингера вернуться в Европу.

В прошлом сезоне француз забил 4 гола и отдал 10 ассистов в 30 матчах за Аль-Ахли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Жозе Моуринью

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