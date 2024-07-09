Моуринью раскритиковал выступление сборной Португалии на Евро

Наставник Фенербахче Жозе Моуринью высказался о выступлениях некоторых сборных на Евро-2024.

По словам специалиста, каждая победа сборной Турции была для него проблемой, а победа португальцев - радостью.

"Я смотрел матчи чемпионата Европы как профессионал. Каждый раз, когда Турция побеждала, это была проблема для меня, и каждый раз, когда Португалия выигрывала, это была радость для меня.

Всегда есть уныние, когда чувствуешь, что мог сделать больше. Португалия имеет очень большой потенциал. Я не сильно ошибся в прогнозах, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия - фавориты. Две команды из трех - в полуфинале.

Испания - самый большой сюрприз для меня по развитию команды. Для меня сейчас эта команда играет лучше всего".

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Также Жозе отметил, что смотрел со стадиона один из матчей Португалии перед турниром и чувствовал, что с командой что-то не так.

"Португалия не была потрясающей, хоть и дошла до четвертьфинала. Ждали большего. Я был на стадионе, когда Португалия проиграла Хорватии накануне Евро-2024 - что-то было не так.

Я не испытал никаких прекрасных чувств. Команда продвигалась по сетке турнира, но выглядела неубедительно. А потом наступил момент истины, и Португалия не была одной из сильнейших команд", - сказал Моуринью.

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