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Моуринью планирует пригласить в Фенербахче звезду саудовского топ-клуба

Аллан Сен-Максимен может сменить клубную прописку.
Сегодня, 09:59
Аллан Сен-Максимен / Getty Images
Аллан Сен-Максимен / Getty Images

Жозе Моуринью начинает формировать свою эпоху в Фенербахче с трансферных планов на это лето.

Как сообщает Фабрицио Романо, португалец хочет пригласить в стан "желтых канареек" французского вингера Аллана Сен-Максимена, что сейчас играет за саудовский Аль-Ахли.

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Аллан уже согласился на переход и ждет соглашения между клубами. Детали, как возможного трансфера так и контракта футболиста с турецким грандом пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Сен-Максимен провел за Аль-Ахли 30 матчей, забив 4 гола и отдав 10 результативных передач

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Жозе Моуринью

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