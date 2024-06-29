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Моуринью хочет пригласить игрока Баварии в Фенербахче

Однако Кингсли Коман не планирует переезд в Турцию.
Сегодня, 09:55
Кинглси Коман / Getty Images
Кинглси Коман / Getty Images

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью хочет заполучить игрока Баварии, пишет Sky Sports.

Португалец попросил руководство клуба приобрести Кинглси Комана, и представители Фенербахче уже даже связались с игроком.

Бавария, в целом, не против продать француза, однако сам Кингсли имеет другие планы и не намерен переезжать в Турции.

Вероятно, Моуринью сумел бы убедить игрока, но по некоторой информации, с вингером уже ведет переговоры ПСЖ. И, очевидно, паржиский клуб - более вероятный вариант.

А вот Унаи Эмери, в отличие от Моуринью, пока получает всех необходимых ему игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман

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