Моуринью хочет пригласить игрока Баварии в Фенербахче
Однако Кингсли Коман не планирует переезд в Турцию.
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью хочет заполучить игрока Баварии, пишет Sky Sports.
Португалец попросил руководство клуба приобрести Кинглси Комана, и представители Фенербахче уже даже связались с игроком.
Бавария, в целом, не против продать француза, однако сам Кингсли имеет другие планы и не намерен переезжать в Турции.
Вероятно, Моуринью сумел бы убедить игрока, но по некоторой информации, с вингером уже ведет переговоры ПСЖ. И, очевидно, паржиский клуб - более вероятный вариант.
А вот Унаи Эмери, в отличие от Моуринью, пока получает всех необходимых ему игроков.
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