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Астон Вилла увеличила предложение по вингеру Байера

Эмери настаивает на подписании француза.
Сегодня, 16:51
Мусса Диаби / Getty Images
Мусса Диаби / Getty Images

Астон Вилла намерена заполучить Муссу Диаби в это трансферное окно, пишет The Athletic.

Напомним, что ранее Байер отклонил первое предложение по французу в размере почти 50 млн евро, включая бонусы.

Тем не менее, на покупке Диаби настаивает лично Унаи Эмери, потому клуб решился сделать второе улучшенное предложение.

Теперь Астон Вилла предложила 50 млн евро сразу, переговоры по трансферу пока продолжаются. Сам Диаби предпочел бы перебраться в АПЛ.

Ранее, напомним, бирмингемский клуб подписал защитника сборной Испании.

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