Астон Вилла усилилась защитником сборной Испании
Торрес пополнил ряды английского клуба.
Центральный защитник Вильярреала Пау Торрес перебрался в Астон Виллу. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Трансфер футболиста обошелся англичанам в 32,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Meeting the boss and sealing the deal. 😍 pic.twitter.com/bDlWt5288Z— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2023
Остальные детали контракта не разглашаются, но известно, что футболист подписал долгосрочное соглашение.
В прошлом сезоне 26-летний испанец провел 39 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла нацелилась на подписание игрока Барселоны.