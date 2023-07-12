Астон Вилла усилилась защитником сборной Испании

Сегодня, 17:57

Сегодня, 17:57

Центральный защитник Вильярреала Пау Торрес перебрался в Астон Виллу. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Трансфер футболиста обошелся англичанам в 32,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Meeting the boss and sealing the deal. 😍 pic.twitter.com/bDlWt5288Z — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2023

Остальные детали контракта не разглашаются, но известно, что футболист подписал долгосрочное соглашение.

В прошлом сезоне 26-летний испанец провел 39 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла нацелилась на подписание игрока Барселоны.