Астон Вилла нацелилась на подписание игрока Барселоны

Торрес может вернуться в АПЛ.

Нападающий Барселоны Ферран Торрес попал в сферу интересов Астон Виллы. Об этом сообщает издание Mundo Deportivо.

Английская команда раздумывает над тем, чтобы арендовать игрока сборной Испании с правом выкупа за 25 млн евро.

Каталонцев данный вариант не устраивает, так как клуб предпочел бы сразу продать футболиста, причем за большую сумму. В свою очередь Торрес не хочет покидать Барселону.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего испанца четыре гола и два ассиста в 33 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла - главный фаворит на приобретение защитника сборной Испании.