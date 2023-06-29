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Футбол

Астон Вилла нацелилась на подписание игрока Барселоны

Торрес может вернуться в АПЛ.
Вчера, 22:19
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Нападающий Барселоны Ферран Торрес попал в сферу интересов Астон Виллы. Об этом сообщает издание Mundo Deportivо.

Английская команда раздумывает над тем, чтобы арендовать игрока сборной Испании с правом выкупа за 25 млн евро.

Каталонцев данный вариант не устраивает, так как клуб предпочел бы сразу продать футболиста, причем за большую сумму. В свою очередь Торрес не хочет покидать Барселону.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего испанца четыре гола и два ассиста в 33 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла - главный фаворит на приобретение защитника сборной Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Астон Вилла Ферран Торрес

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