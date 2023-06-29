iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла - главный фаворит на приобретение защитника сборной Испании

Игроком интересовались Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, но он может перейти в команду своего бывшего наставника.
Сегодня, 13:36
Пау Торрес / Getty Images
Пау Торрес / Getty Images

Астон Вилла хочет подписать защитника Вильярреала и сборной Испании Пау Торреса этим летом, сообщает talkSPORT.

Главный тренер вилланов Унаи Эмери хочет воссоединиться с 26-летним игроком, с которым он работал в "желтой субмарине". Они вместе выиграли Лигу Европы в 2021 году, обыграв в финале Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти.

Торреса давно связывают с переходом в МЮ или Тоттенхэм, однако на данный момент именно "львы" считаются главными фаворитами на то, чтобы приобрести игрока. Его трансфер оценивается в 55 миллионов фунтов.

К тому же, Фернандо Роиг Негеролес, сын владельца Вильярреала, намекнул, что клуб может быть вынужден продать своего лучшего защитника.

Читай также: Конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба

С момента своего дебюта в 2016 году Пау Торрес провел 23 матча за сборную Испании и 173 матча за Вильярреал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Астон Вилла Пау Торрес

Статьи по теме

Барселона может подписать испанского ветерана Барселона может подписать испанского ветерана
40-летний Рейна продлил контракт с Вильярреалом 40-летний Рейна продлил контракт с Вильярреалом
Барселона хочет усилиться хавбеком Вильярреала Барселона хочет усилиться хавбеком Вильярреала
Манчестер Юнайтед следит за нападающим Астон Виллы Манчестер Юнайтед следит за нападающим Астон Виллы
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды15:35
Современное пятиборье на Европейских играх: Хохлова и Ковальчук показали 11-й результат в конкуре
Олимпийские виды15:29
Текбол на Европейских играх: Усыченко уступил в четвертьфинале
Бокс15:12
"Могут отложить свои планы": Промоутер Фьюри сделал удручающее заявление о бое с Усиком
Олимпийские виды15:03
Пляжный футбол на Европейских играх: мужская сборная Украины не без проблем обыграла Молдову
Европа14:52
Моуриньо получил дисквалификацию в Серии А за высказывания об арбитре
Олимпийские виды14:36
Фехтование на Европейских играх: Украина проиграла оба противостояния в четвертьфинале
Бокс14:25
Бокс: расписание боев
НБА14:21
Клипперс отказались от Гордона, чем сохранили себе более сотни миллионов долларов
Бокс14:18
Чжилей - Джойс: дата и место реванша официально утверждены
Олимпийские виды13:57
Пулевая стрельба на Европейских играх: украинки проиграли матч за бронзу, украинцы не прошли квалификацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK