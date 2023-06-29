Астон Вилла - главный фаворит на приобретение защитника сборной Испании

Игроком интересовались Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, но он может перейти в команду своего бывшего наставника.

Астон Вилла хочет подписать защитника Вильярреала и сборной Испании Пау Торреса этим летом, сообщает talkSPORT.

Главный тренер вилланов Унаи Эмери хочет воссоединиться с 26-летним игроком, с которым он работал в "желтой субмарине". Они вместе выиграли Лигу Европы в 2021 году, обыграв в финале Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти.

Торреса давно связывают с переходом в МЮ или Тоттенхэм, однако на данный момент именно "львы" считаются главными фаворитами на то, чтобы приобрести игрока. Его трансфер оценивается в 55 миллионов фунтов.

К тому же, Фернандо Роиг Негеролес, сын владельца Вильярреала, намекнул, что клуб может быть вынужден продать своего лучшего защитника.

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С момента своего дебюта в 2016 году Пау Торрес провел 23 матча за сборную Испании и 173 матча за Вильярреал.