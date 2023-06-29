Конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба

Киран Тирни может вернуться в родную команду к знакомому тренеру, но для этого ему придется отказаться от лондонской зарплаты.

С приходом в команду Александра Зинченко прошлым летом шансы Кирана Тирни закрепиться в стартовом составе Арсенала заметно упали.

Пока украинец был основным игроком, 26-летний шотландец довольствовался ролью резервиста, что ему не по душе.

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на The Sun, Тирни раздумывает над тем, чтобы сменить команду этим летом.

Причем игрок может вернуться в родной Селтик, откуда он и перешел к "канонирам" летом 2019 года за 27 миллионов евро.

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К тому же, недавно шотландцев снова возглавил Брендан Роджерс, который отлично знаком со способностями футболиста. Только для возвращения Тирни придется согласиться на сокращение зарплаты - в Лондоне он получает 120 тысяч фунтов в неделю.

В прошедшем сезоне Киран Тирни принял участие в 36 матчах (1458 минут) во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами.