Официально: Кай Хавертц - игрок Арсенала

Лондонский Арсенал официально объявил о подписании Кая Хавертца.

В официальном анонсе клуб объявил, что с нападающим подписан долгосрочный контракт, но не уточнили, какой именно. Ранее предполагалось, что Кай подпишет соглашение до 2028 года.

Переход немца обошелся "канонирам" в 60+5 млн фунтов, ранее, напомним, Челси подписал игрока за 70 млн фунтов.

Хавертц провел 139 матчей за "синих", забил 32 гола и сделал 15 результативных передач. Также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В Арсенале Кай будет играть под 29-м номером.

Ранее также стало известно, что Арсенал договорился с Вест Хэмом о переходе Деклана Райса.