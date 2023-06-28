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Арсенал и Вест Хэм согласовали переход Райса

Хавбек станет самым дорогим трансфером в истории АПЛ.
Сегодня, 21:37
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Деклан Райс все-таки перейдет в лондонский Арсенал, утверждает журналист Бен Джейкобс.

Лондонские клубы наконец согласовали трансфер хавбека за 100 млн фунтов + 5 млн в виде различных бонусов.

Личный контракт Райса также уже согласован, сейчас идут переговоры о структуре выплат.

Если сделка действительно состоится, Деклан Райс станет самым дорогим трансфером АПЛ. Сейчас рекорд принадлежит Энцо Фернандесу, который присоединился к Челси за 103 млн фунтов.

Ранее, напомним, Челси объявил об уходе Эдуара Менди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс

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